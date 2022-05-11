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NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2022 г., 13:21

Мансур Аббас объявил о возобновлении сотрудничества с коалицией

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Мансур Аббас объявил о возобновлении сотрудничества с коалицией

Глава партии РААМ Мансур Аббас сделал заявление в Кнессете. "Решив присоединиться к этому правительству, мы стабилизировали политическую систему. В последние недели мы заморозили сотрудничество с коалицией из-за столкновений с молящимися на Храмовой горе и осквернения мечети Аль Акса. Однако после того как было достигнуто взаимопонимание с коалицией, мы решили дать дополнительный шанс сотрудничеству", - заявил Мансур Аббас.

Он подверг резкой критике главу оппозиции Биньямина Нетаниягу. "Он продолжает подстрекать и лгать, называя нас сторонниками террора. Очень жаль, что в его возрасте с его именем он ведет себя так. Это тот самый Нетаниягу, который вел с нами задокументированные переговоры, когда мы обменивались документами и договаривались о компромиссах", - сказал Аббас. Его выступление было прервано депутатом Кнессета Итамаром Бен Гвиром, который пришел на место пресс-конференции и начал кричать на Аббаса. "Убирайся отсюда, тебя даже с места теракта в Эльаде выгнали", - ответил ему Аббас.


Это заявление означает, что РААМ возобновляет сотрудничество с коалицией. В "Ликуде" намерены отложить подачу законопроекта о роспуске Кнессета.

В ответ на это заявление Аббаса из "Ликуда" передали следующее. "Что еще Беннет продал Аббасу в обмен на выживание его слабого и капитулянтского правительства? Что в минувшие выходные слышал Мансур Аббас в Турции, где находятся лидеры ХАМАСа? Слабое правительство не может эффективно бороться с террором и вскоре падет".

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