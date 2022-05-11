Коалиция потерпела первое поражение с начала летней сессии на голосовании в Кнессете

Коалиция потерпела первое поражение на голосовании в летней сессии Кнессета. Оппозиции удалось утвердить в предварительном чтении законопроект о создании следственной комиссии по скандалу вокруг компании NSO.

59 депутатов проголосовали за этот законопроект, 58 проголосовали против. Коалиция потерпела поражение так как заместитель министра экономики Яир Голан в момент голосования давал интервью и не находился в зале заседаний.

В коалиции заявляют, что не допустят дальнейшего утверждения этого законопроекта.