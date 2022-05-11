Иерусалим:
15 - 23°
Тель-Авив:
15 - 23°
Эйлат:
22 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2022 г., 18:13

Коалиция потерпела первое поражение с начала летней сессии на голосовании в Кнессете

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коалиция потерпела первое поражение с начала летней сессии на голосовании в Кнессете

Коалиция потерпела первое поражение на голосовании в летней сессии Кнессета. Оппозиции удалось утвердить в предварительном чтении законопроект о создании следственной комиссии по скандалу вокруг компании NSO.

59 депутатов проголосовали за этот законопроект, 58 проголосовали против. Коалиция потерпела поражение так как заместитель министра экономики Яир Голан в момент голосования давал интервью и не находился в зале заседаний.

В коалиции заявляют, что не допустят дальнейшего утверждения этого законопроекта.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:08 Беспорядки на севере Иерусалима, арабы бросают камни и блокируют шоссе
18:40 Внимание, розыск: пропала 95-летняя Блюма Цодновски из Ашкелона
18:29 Назначена дата рассмотрения иска в БАГАЦ по беженцам из Украины
18:23 Временный иностранный паспорт ("даркон") будет действителен два года
18:16 Попытка теракта в Иерусалиме: террорист нейтрализован
18:13 Коалиция потерпела первое поражение с начала летней сессии на голосовании в Кнессете
16:54 Несчастный случай в гостинице в Иерусалиме, погиб рабочий
15:49 Драка под Арадом: пострадали 9 человек
15:03 В Иерусалиме пожилой мужчина подавился едой и находится в критическом состоянии
14:57 Итоги судмедэкспертизы: журналистка "Аль-Джазиры" погибла в Дженине в результате пулевого ранения в голову
Загрузка...