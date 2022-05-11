Палестинский судмедэксперт не смог установить, чей выстрел убил журналистку "Аль-Джазиры"

В заключении, полученном от палестинского судмедэксперта, осматривавшего тело Ширин Абу Аклэ, журналистки телеканала "Аль-Джазира", говорится, что "невозможно установить, кем именно она была убита, израильскими военнослужащими или палестинскими боевиками".

Израильский телеканал "Кан-11" передает, что пуля, извлеченная из тела погибшей, находится у палестинских экспертов, что создает сложности при проведении расследования обстоятельств ее гибели Израилем.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Рон Кохав в интервью 11-му телеканалу: "даже палестинский эксперт не смог установить, чьей пулей она была убита. Если они передадут нам пулю, мы сможем установить, что произошло".

Палестинские СМИ при этом пишут, что "Израиль может попытаться похитить тело погибшей журналистки под предлогом проведения расследования".

Тем временем власти Израиля призвали палестинскую сторону провести совместное расследование, однако, как передал телеканал "Кан-11", ответа на это предложение не последовало. Вместе с тем 13-й канал ИТВ сообщил о начале контактов между Израилем и ПА по теме совместного расследования.