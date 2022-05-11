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NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2022 г., 18:40

Внимание, розыск: пропала 95-летняя Блюма Цодновски из Ашкелона

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Внимание, розыск: пропала 95-летняя Блюма Цодновски из Ашкелона

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 95-летней Блюмы Цодновски, жительницы Ашкелона. В последний раз ее видели 11 мая около полудня на улице а-Шфела, рядом с ее домом.

В сообщении полиции отмечается, что существуют серьезные опасения за здоровье и жизнь женщины.

Приметы пропавшей: карие глаза, седые волосы. На ней была бело-голубая блузка с цветочным рисунком и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам полиции 100 или 08-6771440.


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