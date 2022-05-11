Назначена дата рассмотрения иска в БАГАЦ по беженцам из Украины

Председатель Верховного суда Эстер Хают назначила заседание БАГАЦа по вопросу о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в Израиль.

Заседание состоится 2 июня в 15:00.

Ранее государство по требованию БАГАЦа предоставило объяснение по поводу того, почему украинские граждане не освобождены от прошения о въездной визе в Израиль во время войны в Украине. Согласно ответу государства, граждане Украины, которые изъявляют желание в настоящее время въехать в Израиль, являются не туристами, а беженцами, и поэтому на них не распространяется безвизовый режим.

Напомним, иск в БАГАЦ был подан адвокатской конторой Томера Варши по просьбе посольства Украины в Израиле 12 марта в связи с тем, что глава МВД Айелет Шакед установила квоту на прием в Израиле граждан Украины – таким образом, по мнению истцов, нарушив безвизовое соглашение между странами. После подачи иска и консультаций с юридическим советником правительства, а также после волны критики со стороны СМИ и общественных организаций, Шакед 13 марта изменила правила приема украинских граждан, заявив, что родственники израильтян в квоту не входят.

28 марта государственная прокуратура передала Высшему суду справедливости ответ министерства внутренних дел на иск с требованием отменить квоту на прием украинских беженцев. Согласно ответу на иск адвоката Томера Варши, квота в 5000 беженцев, не имеющих связей с Израилем, отменена не будет. Вместе с тем, поскольку ситуация динамична, каждый день страна будет принимать до 20 беженцев вне зависимости от квоты, даже если в этот день Израиль покинули менее 20 граждан Украины.