Иерусалим:
15 - 23°
Тель-Авив:
15 - 23°
Эйлат:
22 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2022 г., 18:29

Назначена дата рассмотрения иска в БАГАЦ по беженцам из Украины

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Назначена дата рассмотрения иска в БАГАЦ по беженцам из Украины

Председатель Верховного суда Эстер Хают назначила заседание БАГАЦа по вопросу о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в Израиль.

Заседание состоится 2 июня в 15:00.

Ранее государство по требованию БАГАЦа предоставило  объяснение по поводу того, почему украинские граждане не освобождены от прошения о въездной визе в Израиль во время войны в Украине. Согласно ответу государства, граждане Украины, которые изъявляют желание в настоящее время въехать в Израиль, являются не туристами, а беженцами, и поэтому на них не распространяется безвизовый режим.

Напомним, иск в БАГАЦ был подан адвокатской конторой Томера Варши по просьбе посольства Украины в Израиле 12 марта в связи с тем, что глава МВД Айелет Шакед установила квоту на прием в Израиле граждан Украины – таким образом, по мнению истцов, нарушив безвизовое соглашение между странами. После подачи иска и консультаций с юридическим советником правительства, а также после волны критики со стороны СМИ и общественных организаций, Шакед 13 марта изменила правила приема украинских граждан, заявив, что родственники израильтян в квоту не входят.


28 марта государственная прокуратура передала Высшему суду справедливости ответ министерства внутренних дел на иск с требованием отменить квоту на прием украинских беженцев. Согласно ответу на иск адвоката Томера Варши, квота в 5000 беженцев, не имеющих связей с Израилем, отменена не будет. Вместе с тем, поскольку ситуация динамична, каждый день страна будет принимать до 20 беженцев вне зависимости от квоты, даже если в этот день Израиль покинули менее 20 граждан Украины.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 апреля 2022
БАГАЦ потребовал от государства ответить, почему граждане Украины не могут въезжать в Израиль как туристы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2022
МВД Израиля в ответе БАГАЦу: квота на прием беженцев, не имеющих связей с Израилем, отменена не будет
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2022
Новые правила въезда для украинцев в контексте безвизового соглашения между Израилем и Украиной. Комментарии адвоката

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:08 Беспорядки на севере Иерусалима, арабы бросают камни и блокируют шоссе
18:40 Внимание, розыск: пропала 95-летняя Блюма Цодновски из Ашкелона
18:29 Назначена дата рассмотрения иска в БАГАЦ по беженцам из Украины
18:23 Временный иностранный паспорт ("даркон") будет действителен два года
18:16 Попытка теракта в Иерусалиме: террорист нейтрализован
18:13 Коалиция потерпела первое поражение с начала летней сессии на голосовании в Кнессете
16:54 Несчастный случай в гостинице в Иерусалиме, погиб рабочий
15:49 Драка под Арадом: пострадали 9 человек
15:03 В Иерусалиме пожилой мужчина подавился едой и находится в критическом состоянии
14:57 Итоги судмедэкспертизы: журналистка "Аль-Джазиры" погибла в Дженине в результате пулевого ранения в голову
Загрузка...