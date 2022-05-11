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NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2022 г., 10:52

В "Ликуде" взвешивают возможность отложить подачу законопроекта о роспуске Кнессета

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В "Ликуде" взвешивают возможность отложить подачу законопроекта о роспуске Кнессета

В "Ликуде" взвешивают возможность отложить подачу законопроекта о роспуске Кнессета. Как заявил в интервью "Кан РЭКА" депутат Офир Акунис законопроект готов к подаче, однако окончательное решение еще не принято. "Весь мир ждет решения партии РААМ", - заявил Акунис.

В "Ликуде" опасаются, что в последний момент РААМ придет к договоренности с коалицией и проголосуют против законопроекта. В этом случае законопроект будет провален, и нельзя будет его подавать на протяжении шести месяцев.

"Мы подадим законопроект только если будем убеждены, что есть большинство", - заявил источник в "Ликуде". Вместе с тем, в окружении главы оппозиции Биньямина Нетаниягу предпочитают продолжать поиск еще одного "перебежчика" из рядов коалиции, что позволит продвигать законопроект, без зависимости от РААМ.


Утром 11 мая главы РААМ Мансур Аббас и Валид Таха отменили запланированную пресс-конференцию, на которой должны были объявить о решении, принятом Советом Аш-Шура о будущих шагах партии. В политических кругах полагают, что на данном этапе РААМ не выйдет из коалиции, но замораживание контактов с коалицией останется в силе.

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