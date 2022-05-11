Раненый журналист газеты "Кудс" утверждает, что его коллега из "Аль-Джазиры" была убита израильскими военными

Корреспондент газеты "Кудс" Али Самуди, получивший пулевое ранение в спину в Дженине, обвиняет израильских военных в убийстве его коллеги из телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ, сообщает агентство Maan.

По словам Али Самуди, доставленного в больницу "Ибн Сина" в Дженине, группа журналистов находилась около школы UNRWA в лагере беженцев в Дженине, все сотрудники СМИ были в касках и в бронежилетах с надписью "Press". В его изложении события развивались следующим образом: израильские военные "преследовали журналистов", в результате чего он был ранен выстрелом в спину, а его коллега получила смертельное ранение в голову.

Али Самуди утверждает, что в районе, где происходили эти события, не было вооруженных боевиков и не происходило никаких столкновений или перестрелок (утверждение ложное). Он настаивает на том, что солдаты преднамеренно обстреляли журналистов.

Утром в среду, 11 мая, в лагере беженцев в Дженине боевики обстреляли израильских военных, проводивших операцию по задержанию подозреваемых в терроре. Бойцы ЦАХАЛа открыли ответный огонь. Среди израильтян пострадавших нет, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Палестинская сторона заявляет, что была убита корреспондентка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. Сообщается и о других раненых, в том числе журналистах. ЦАХАЛ подчеркивает, что проводится проверка, не исключено, что журналисты были ранены боевиками.

ЦАХАЛ сообщает, что операции минувшей ночью также проводились около деревни Буркин и в других районах Иудеи и Самарии.

Агентство Maan утверждает, что, окружив дом в лагере беженцев в Дженине, израильские военные вели "беспорядочный огонь", что привело к гибели журналистки "Аль-Джазиры".

Судя по сообщениям арабских СМИ, Ширин Абу Аклэ была ранена пулей в голову, ее доставили в критическом состоянии в больницу "Ибн Сина" в Дженине, где врачи были вынуждены констатировать ее смерть.

Ширин Абу Аклэ родилась в 1971 году в Иерусалиме. Изучала архитектуру в Университете науки и технологии в Иордании, затем перевелась в Университет Ярмук (Иордания), который окончила по специальности журналистика. После окончания учебы вернулась в Иерусалим. Сотрудничала с UNRWA, работала на радиостанции "Куль Фалястин", была корреспондентом иорданского спутникового телевидения, сотрудничала с фондом "Муфтах", работала на Радио Монте-Карло. С 1997 года была сотрудником катарского телеканала "Аль-Джазира". Убита 11 мая 2022 года в Дженине.

Руководство палестинской террористической организации ХАМАС выступило с заявлением в связи с гибелью в Дженине журналистки катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. В заявлении ХАМАСа сказано: "Убийство репортера "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ является очередным преступлением, которое добавляется к серии преступлений, совершенных Израилем против палестинских СМИ".

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид выступил с заявлением по поводу гибели в Дженине корреспондентки катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. "Мы предложили палестинцам совместное расследование с медицинской экспертизой трагической смерти журналистки Ширин Абу Аклэ. Журналисты в зонах конфликтов должны быть защищены, и мы все обязаны выяснить истину. Силы безопасности Израиля будут продолжать действовать везде, где это необходимо, для предотвращения терроризма и убийств израильтян", – заявил Лапид.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отреагировал на заявление председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса, обвинившего израильских военных в гибели в Дженине корреспондентки катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. Беннет в ответ заявил: "Председатель ПА выдвигает обвинения в адрес Израиля безосновательно. По данным, которыми мы располагаем на данный момент, есть большая вероятность того, что вооруженные палестинские боевики, которые открыли беспорядочный огонь, были теми, кто причастен к прискорбной гибели журналистки. Задокументировано, что палестинские боевики даже говорили: "Мы попали в солдата, он лежит на земле". Но солдаты не пострадали, что повышает вероятность того, что именно боевики выстрелили и попали в журналистку". Глава правительства подчеркнул, что Израиль призвал ПА провести совместную патолого-анатомическую экспертизу и совместное расследование, чтобы установить обстоятельства гибели Ширин Абу Аклэ. Однако, по словам Беннета, палестинская сторона отказалась.

В течение последних недель ЦАХАЛ проводит в Иудее и Самарии антитеррористическую операцию "Волнорез", целью которой является предотвращение новых терактов. В марте-мае 2022 года арабскими террористами было совершено 19 терактов, жертвами которых стали 19 человек (16 израильтян, двое граждан Украины и один гражданин Молдовы).