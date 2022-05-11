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NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2022 г., 08:47

Разрешено к публикации: в апреле была пресечена попытка контрабанды компонентов оружия в Газу

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Разрешено к публикации: в апреле была пресечена попытка контрабанды компонентов оружия в сектор Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что 11 мая была разрешена к публикации информация о том, что 8 апреля в ходе совместной операции ШАБАКа и ЦАХАЛа была пресечена попытка доставить в сектор Газы компоненты оружия, судно и контрабандисты были задержаны.

Задержание произошло на границе территориальных вод Египта.

Трое контрабандистов, находившихся на судне, были переданы для допроса следователям общей службы безопасности (ШАБАК).


Один из задержанных, Махмуд Азиз Бахар, два года назад уже задерживался ЦАХАЛем в ходе попытки провезти оружие в сектор Газы и провел год в израильской тюрьме. Имена двух других задержанных: Ахмад Исмаил Фасих и Мухаммад Нахад Силауи, оба жители прибрежной зоны Газы, рыбаки, промышлявшие и контрабандой.

Судя по сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, на этот раз контрабандисты намеревались доставить в Газу компоненты для производства оружия, предназначавшегося для террористической организации ХАМАС в секторе Газы. В операции по перехвату были задействованы силы 916-й сторожевой эскадры, морские коммандос из 13 Флотилии ("Шайетет 13") и другие подразделения.

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