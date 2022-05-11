Полиция задержала подозреваемых в совершении ограблений при помощи наркотических веществ

Полиция продолжает расследование случаев ограбления мужчин с использованием наркотических веществ.

На протяжении нескольких месяцев полиция расследует подозрения, согласно которым четверо мужчин знакомились с потенциальным жертвами через приложение "Грайндр". Они встречались с мужчинами, угощали их напитками, в которые было подмешано наркотическое вещество. Когда жертвы засыпали, их связывали и грабили. Преступники похищали не только деньги, но и мобильные телефоны и кредитные карточки. Они получали доступ к секретным кодам кредитных карточек и снимали тысячи шекелей.

В ходе расследования выяснилось, что жертвами преступников стали не менее 23 человек. В ходе расследования были задержаны четверо подозреваемых. Двое освобождены при ограничительных условиях, а срок содержания под стражей 29-летнего Эвьятара Бен-Ави из Тель-Авива и 24-летнего Шакра Абу Шахима из Туль-Карема продлен до 13 мая.

Полиция опубликовала фотографии подозреваемых и просит тех, кто стал их жертвами, подавать жалобу в полицию.