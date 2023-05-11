ЦАХАЛ подтверждает: в Хан-Юнисе ликвидированы командиры "Исламского джихада", включая командующего ракетными силами

Армия обороны Израиля официально подтвердила, что в результате ракетного удара по квартире на пятом этаже в башне "Атеш 1" в районе Хамад в Хан-Юнисе (юг сектора Газы) убиты член военного совета "Исламского джихада" Али Хасан Али и его брат Махмуд Али.

Краткая история ликвидаций лидеров палестинского террора. Дополнено

ЦАХАЛ отмечает, что Али Хасан Али был ответственен за многие ракетные обстрелы израильской территории в последние годы. Он отвечал за ракетные атаки во время проведения ЦАХАЛом операций "Страж стен" (2021), "На заре" (2022), "Щит и стена" (2023).

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Палестинские источники заявляют, что были убиты трое командиров "Исламского джихада": Али Хасан Али, которого называют командующим ракетными войсками "Исламского джихада", его брат Махмуд Али, которого называют высокопоставленным членом организации "Исламский джихад", и Мухаммад Абд аль-Джауад, один из командиров боевиков "Исламского джихада".

Кроме того, в результате этой атаки были ранены десять человек.

Судя по имеющейся информации, в башне "Атеш 1" размещался штаб командования ракетными силами "Исламского джихада".

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