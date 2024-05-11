В Израиле пыльная буря; население просят воздерживаться от физических нагрузок на улице

Министерство по охране окружающей среды и министерство здравоохранения предупреждают о сильном загрязнении воздуха по всей стране из-за пыльной бури.

"Высокий уровень загрязнения воздуха является результатом того, что пыль, перенесенная ветром из пустыни Северной Африки, осела в нашем регионе. Качество воздуха, по прогнозам, улучшится в ночные часы", – полагают эксперты.

Министерство здравоохранения рекомендуют людям, особенно чувствительным к пыли, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей, пожилым, детям и беременным женщинам избегать физической активности на открытом воздухе.