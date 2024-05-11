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В Израиле пыльная буря; население просят воздерживаться от физических нагрузок на улице

время публикации: 11 мая 2024 г., 13:57 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 14:15
В Израиле пыльная буря; израильтян просят воздерживаться от физических нагрузок на улице
Chaim Goldberg/FLASH90

Министерство по охране окружающей среды и министерство здравоохранения предупреждают о сильном загрязнении воздуха по всей стране из-за пыльной бури.

"Высокий уровень загрязнения воздуха является результатом того, что пыль, перенесенная ветром из пустыни Северной Африки, осела в нашем регионе. Качество воздуха, по прогнозам, улучшится в ночные часы", – полагают эксперты.

Министерство здравоохранения рекомендуют людям, особенно чувствительным к пыли, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей, пожилым, детям и беременным женщинам избегать физической активности на открытом воздухе.

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