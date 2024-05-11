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Пресс-служба ЦАХАЛа: жителям Джабалии следует эвакуироваться на запад города Газа

время публикации: 11 мая 2024 г., 12:16 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 12:16
План эвакуации жителей Джабалии
Пресс-служба ЦАХАЛа
План эвакуации жителей восточных районов Рафаха (Рафиаха)
Пресс-служба ЦАХАЛа

В связи с попытками ХАМАСа восстановить террористическую инфраструктуру, а также из-за присутствия террористов в этом районе, ЦАХАЛ призвал мирное население Джабалии и окрестностей временно эвакуироваться на запад города Газа.

Это сделано для того, чтобы держать мирное население вдали от зоны боевых действий, как это предусматривает международное право.

Рекомендации об эвакуации жители Газы получали также посредством SMS-сообщений, телефонных звонков и сообщений в СМИ на арабском языке.

Предупреждение адресовано жителям Джабалии и кварталов Ас-Салам, Ан-Нур, Аль-Затар, Байт Лахия, лагеря беженцев Джабалия, Азбат-Мелин, Ар-Роса, Ан-Назэа, Аль-Джиран, Ан-Нахасия и Аз-Захур.

"Вы находитесь в опасной зоне боевых действий. ХАМАС пытается восстановить контроль над ситуацией, поэтому ЦАХАЛ будет интенсивно в районе, где вы находитесь. Каждый, кто не эвакуируется, подвергает опасности свою жизнь и жизни своих близких", – говорится в этих сообщениях.

Кроме того, в связи с операциями сил ЦАХАЛа в восточных районах Рафаха (Рафиаха), а также действиями там террористов, местных жителей призвали эвакуироваться во временный гуманитарный лагерь в Мауаси. По оценке ЦАХАЛа,туда уже перебрались около 300 тысяч человек.

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ЦАХАЛ призвал жителей севера сектора Газы и восточного Рафаха эвакуироваться