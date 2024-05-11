ЦАХАЛ призывает жителей севера сектора Газы эвакуироваться

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Амихай Эдраи призвал жителей севера сектора Газы эвакуироваться в районы, расположенные к западу от города Газа.

"Вы находитесь в опасной зоне боевых действий. ХАМАС пытается восстановить контроль над ситуацией, поэтому ЦАХАЛ будет интенсивно в районе, где вы находитесь. Каждый, кто не эвакуируется, подвергает опасности свою жизнь и жизни своих близких", – говорится в сообщении Эдраи.

Также он призвал эвакуироваться во временный лагерь в гуманитарной зоне Мауаси жителей восточного Рафаха (Рафиаха).

7 мая, мэр Рафаха (Рафиаха) заявил, что лагерь в Мауаси не готов принять большое количество беженцев, поскольку в нем отсутствует необходимая инфраструктура.