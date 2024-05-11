x
11 мая 2024
|
последняя новость: 10:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 мая 2024
|
11 мая 2024
|
последняя новость: 10:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ призывает жителей севера сектора Газы эвакуироваться

время публикации: 11 мая 2024 г., 10:11 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 10:35
ЦАХАЛ призывает жителей севера сектора Газы эвакуироваться
AP Photo/Ismael Abu Dayyah

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Амихай Эдраи призвал жителей севера сектора Газы эвакуироваться в районы, расположенные к западу от города Газа.

"Вы находитесь в опасной зоне боевых действий. ХАМАС пытается восстановить контроль над ситуацией, поэтому ЦАХАЛ будет интенсивно в районе, где вы находитесь. Каждый, кто не эвакуируется, подвергает опасности свою жизнь и жизни своих близких", – говорится в сообщении Эдраи.

Также он призвал эвакуироваться во временный лагерь в гуманитарной зоне Мауаси жителей восточного Рафаха (Рафиаха).

7 мая, мэр Рафаха (Рафиаха) заявил, что лагерь в Мауаси не готов принять большое количество беженцев, поскольку в нем отсутствует необходимая инфраструктура.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2024

N12: из восточных кварталов Рафиаха эвакуированы 150 тысяч человек
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2024

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 7 мая: операция в Рафиахе, резко возросла интенсивность ударов