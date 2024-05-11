Операция ЦАХАЛа в Газе: интенсивные удары по целям на севере, в центре и юге сектора

В ночь на 11 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Продолжается операция в Рафахе (Рафиахе). Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Зайтуне, к юго-востоку от города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Байт-Лахии и по башням Шейх Зайэд, в частности, в Байт-Лахии были атакованы дома семей Аль-Масри, Али и Аль-Кубт; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Джабалии, Зайэде, Калибу и Байт-Лахии, в частности, в Джабалии был атакован дом семьи Укаша, есть убитые и раненые.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по нежилому дому семьи Кандиль в Магази, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Хатиб в Аз-Зуайде, в центре сектора, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям к северу от Нусейрата.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа всю ночь обстреливала цели к востоку от Рафаха и в самом Рафахе; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Рафахе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целями в районе Ас-Салам и контрольно-пропускного пункта "Рафах"; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Аль-Дженейна, к востоку от Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Хан-Юнисе.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что только в больницу "Аль-Акса" в Дир аль-Балахе минувшей ночью были доставлены тела 20 убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в центральной части сектора Газы. Число убитых в ходе атак ЦАХАЛа на севере и юге сектора Газы уточняется. Данная информация не поддается проверке.

Источники в Газе сообщали о гибели "журналиста" Бахаа Укаши, его жены и сына в результате удара ВВС ЦАХАЛа по его дому в районе Аль-Касаиб в Джабалии, на севере сектора.

Источники в Газе сообщают о четырех убитых и нескольких раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Аль-Лух в Аль-Масдаре, в центре сектора.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 11 мая.