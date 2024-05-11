Минздрав Газы сообщает десятках убитых в результате атак ЦАХАЛа минувшей ночью
Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что только в больницу "Аль-Акса" в Дир аль-Балахе минувшей ночью были доставлены тела 20 убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в центральной части сектора Газы.
Число убитых в ходе атак ЦАХАЛа на севере и юге сектора Газы уточняется.
Данная информация не поддается проверке.
Сколько среди убитых боевиков террористических организаций, неизвестно.
Источники в Газе сообщали о гибели "журналиста" Бахаа Укаши, его жены и сына в результате удара ВВС ЦАХАЛа по его дому в районе Аль-Касаиб в Джабалии, на севере сектора.
Источники в Газе сообщают о четырех убитых и нескольких раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Аль-Лух в Аль-Масдаре, в центре сектора.
Отметим высокую интенсивность боевых действий в секторе Газы в ночь на 11 мая.