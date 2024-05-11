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Израиль

Минздрав Газы сообщает десятках убитых в результате атак ЦАХАЛа минувшей ночью

время публикации: 11 мая 2024 г., 06:55 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 07:10
Минздрав Газы сообщает десятках убитых в результате атак ЦАХАЛа минувшей ночью
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что только в больницу "Аль-Акса" в Дир аль-Балахе минувшей ночью были доставлены тела 20 убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в центральной части сектора Газы.

Число убитых в ходе атак ЦАХАЛа на севере и юге сектора Газы уточняется.

Данная информация не поддается проверке.

Сколько среди убитых боевиков террористических организаций, неизвестно.

Источники в Газе сообщали о гибели "журналиста" Бахаа Укаши, его жены и сына в результате удара ВВС ЦАХАЛа по его дому в районе Аль-Касаиб в Джабалии, на севере сектора.

Источники в Газе сообщают о четырех убитых и нескольких раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Аль-Лух в Аль-Масдаре, в центре сектора.

Отметим высокую интенсивность боевых действий в секторе Газы в ночь на 11 мая.

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