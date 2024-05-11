ЦАХАЛ в ночь на 11 мая действовал в районах Калькилии, Шхема, Дженина, Рамаллы, обстреляны КПП

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 11 мая действовали в Калькилии (в районе Джаиди), около Рамаллы (в Аль-Мурайре, Джалазуне), в Дженине (в "немецком квартале") и около Дженина (в Джалбуне), около Шхема (в Кусине, Аркабе), а также к северу от Хеврона.

Происходили столкновения. Задержаны подозреваемые.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 11 мая.

Ночью террористы обстреляли блокпост ЦАХАЛа в районе горы Гризим, около Шхема, и армейский блокпост в районе Калькилии. О пострадавших не сообщалось.