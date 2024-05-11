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Израиль

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации террориста "Исламского джихада", причастного к терактам 7 октября

время публикации: 11 мая 2024 г., 19:55 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 20:33
ЦАХАЛ сообщает о ликвидации террориста "Исламского джихада", участника терактов 7 октября
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о ликвидации в районе Зайтун (сектор Газы) террориста "Исламского джихада", принимавшего активное участие в нападениях на израильтян 7 октября.

Сообщается также, что бойцы бригады "Нахаль" продолжают действовать в районе Зайтун под руководством 99-й дивизии. В ходе проводимых операций была уничтожена террористическая инфраструктура, найдено много оружия.

Также пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильскими военнослужащими были выявлены несколько террористов, представлявших угрозу, они были ликвидированы.

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