ЦАХАЛ сообщает о ликвидации террориста "Исламского джихада", причастного к терактам 7 октября

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о ликвидации в районе Зайтун (сектор Газы) террориста "Исламского джихада", принимавшего активное участие в нападениях на израильтян 7 октября.

Сообщается также, что бойцы бригады "Нахаль" продолжают действовать в районе Зайтун под руководством 99-й дивизии. В ходе проводимых операций была уничтожена террористическая инфраструктура, найдено много оружия.

Также пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильскими военнослужащими были выявлены несколько террористов, представлявших угрозу, они были ликвидированы.