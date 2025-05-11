Полиция начала проверку в отношении Яакова Бардуго, которого министры обвинили в шантаже

Полиция начала проверку в отношении политического обозревателя Яакова Бардуго, которого обвинили в шантаже и угрозах министр юстиции Ярив Левин и министр культуры и спорта Мики Зоар. Бардуго считается приближенным премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

6 мая в интервью радиостанции "Галей Исраэль" Левин заявил, что Бардуго обращался к нему с личными просьбами и требованиями. "Он требовал от меня вещи, на которые ни один порядочный человек не согласится. И говорил, что, если я не выполняю его требования, то…. Я не буду цитировать его слова", – заявил Левин.

Ранее министр связи Шломо Караи ("Ликуд") утверждал, что Бардуго добивается от него назначения на высокопоставленные посты в медийных структурах. После того, как Караи ответил отказом, Бардуго, по его словам, начал кампанию оскорблений и нападок на него.