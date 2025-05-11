x
11 мая 2025
|
последняя новость: 07:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 мая 2025
|
11 мая 2025
|
последняя новость: 07:45
11 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция начала проверку в отношении Яакова Бардуго, которого министры обвинили в шантаже

время публикации: 11 мая 2025 г., 07:45 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 07:49
Полиция начала проверку в отношении Яакова Бардуго, которого министры обвинили в шантаже
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция начала проверку в отношении политического обозревателя Яакова Бардуго, которого обвинили в шантаже и угрозах министр юстиции Ярив Левин и министр культуры и спорта Мики Зоар. Бардуго считается приближенным премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

6 мая в интервью радиостанции "Галей Исраэль" Левин заявил, что Бардуго обращался к нему с личными просьбами и требованиями. "Он требовал от меня вещи, на которые ни один порядочный человек не согласится. И говорил, что, если я не выполняю его требования, то…. Я не буду цитировать его слова", – заявил Левин.

Ранее министр связи Шломо Караи ("Ликуд") утверждал, что Бардуго добивается от него назначения на высокопоставленные посты в медийных структурах. После того, как Караи ответил отказом, Бардуго, по его словам, начал кампанию оскорблений и нападок на него.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2025

Левин обвинил телеведущего Бардуго в шантаже с угрозами