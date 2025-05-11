ЦАХАЛ наносит удары по целям на юге Газы. ХАМАС заявил о десяти убитых, включая детей

Источники в Газе сообщают, что утром 11 мая БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста в районе Аль-Амаль, на западе Хан-Юниса, на юге сектора. Судя по имеющимся данным, цель уничтожена.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о девяти убитых и нескольких раненых в результате ночного удара БПЛА ЦАХАЛа по цели на западе Хан-Юниса, на юге сектора. Утверждается, что среди убитых не менее четырех несовершеннолетних. Судя по кадрам из Газы, один из погибших – маленький ребенок.

ЦАХАЛ пока эти сообщения не комментирует.