Спор о войне в Украине, перешедший в поножовщину: арестован подозреваемый

Сотрудники полиции Холона задержали жителя города по подозрению в нападении на людей с ножом. Преступление произошло после спора о войне в Украине, возникшего между подозреваемым и пострадавшими.

В полицию поступило сообщение о нападении с ножом на улице А-Тнаим в Холоне, в результате которого двое мужчин получили легкие ранения. Прибывшие на место полицейские установили личность подозреваемого, который скрылся с места происшествия, и вскоре задержали его.

При себе у 41-летнего подозреваемого, жителя Холона, был обнаружен газовый баллончик и нож, который, по предположениям полиции, использовался для нападения. Подозреваемый доставлен в полицейский участок.