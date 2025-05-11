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Израиль

Спор о войне в Украине, перешедший в поножовщину: арестован подозреваемый

Полиция
Холон
время публикации: 11 мая 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 14:17
Спор о войне в Украине, перешедший в поножовщину: арестован подозреваемый
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Холона задержали жителя города по подозрению в нападении на людей с ножом. Преступление произошло после спора о войне в Украине, возникшего между подозреваемым и пострадавшими.

В полицию поступило сообщение о нападении с ножом на улице А-Тнаим в Холоне, в результате которого двое мужчин получили легкие ранения. Прибывшие на место полицейские установили личность подозреваемого, который скрылся с места происшествия, и вскоре задержали его.

При себе у 41-летнего подозреваемого, жителя Холона, был обнаружен газовый баллончик и нож, который, по предположениям полиции, использовался для нападения. Подозреваемый доставлен в полицейский участок.

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