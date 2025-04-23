Нападение с ножом в Бат-Яме, врачи борются за жизнь пострадавшего
время публикации: 23 апреля 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 21:31
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о нападении на проспекте Бар Илан в Бат-Яме.
Медики МАДА оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 40 лет с ножевыми ранениями, и отправили его в больницу "Вольфсон", не прекращая реанимации.
Сообщается, что пострадавший в критическом состоянии. Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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