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Израиль

Законопроект: позволить охранникам проводить обыск на наличие оружия

Законы
Вооружения
Кнессет
время публикации: 11 мая 2025 г., 19:42 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 19:55
Законопроект: позволить охранникам проводить обыск на наличие оружия
Gershon Elinson/FLASH90

Министерская комиссия по законодательству одобрила законопроект, инициированный председателем комиссии депутатом Кнессета Цвикой Фогелем, позволяющий сертифицированным охранникам проводить обыск на предмет наличия оружия также в общественном пространстве.

Законопроект призван удалить существующую лакуну и обеспечить более быстрое и эффективное реагирование на угрозы: до сих пор проводить обыск на наличие оружия может только полиция.

Законопроект будет позволять сертифицированным охранникам проводить обыск на предмет наличия оружия даже в нерабочее время – если у них возникнет обоснованное опасение опасности теракта или криминального нападения.

"Те, кто уполномочен охранять наши жизни – должны иметь инструменты для этого, – подчеркнул на заседании депутат Фогель. – Я приветствую одобрение законопроекта министерской комиссией и буду работать над его быстрым продвижением в предварительном чтении и на следующих этапах".

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