Законопроект: позволить охранникам проводить обыск на наличие оружия

Министерская комиссия по законодательству одобрила законопроект, инициированный председателем комиссии депутатом Кнессета Цвикой Фогелем, позволяющий сертифицированным охранникам проводить обыск на предмет наличия оружия также в общественном пространстве.

Законопроект призван удалить существующую лакуну и обеспечить более быстрое и эффективное реагирование на угрозы: до сих пор проводить обыск на наличие оружия может только полиция.

Законопроект будет позволять сертифицированным охранникам проводить обыск на предмет наличия оружия даже в нерабочее время – если у них возникнет обоснованное опасение опасности теракта или криминального нападения.

"Те, кто уполномочен охранять наши жизни – должны иметь инструменты для этого, – подчеркнул на заседании депутат Фогель. – Я приветствую одобрение законопроекта министерской комиссией и буду работать над его быстрым продвижением в предварительном чтении и на следующих этапах".