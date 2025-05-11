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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 11 мая: жарко, малооблачно

Погода
время публикации: 11 мая 2025 г., 05:17 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 05:26
Прогноз погоды в Израиле на 11 мая: жарко, малооблачно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 11 мая, температура существенно не изменится будет немного выше среднесезонной. Жарко. Малооблачно.

В Иерусалиме – 22-29 градусов, в Тель-Авиве – 18-27, в Хайфе – 20-29, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 18-36, в Мицпе-Рамоне – 23-35, на побережье Мертвого моря – 27-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-27, в Ариэле – 20-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-34, на Голанских высотах – 20-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 20-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В понедельник жара немного спадет. Во вторник – вновь повышение температуры. В среду-четверг – спад жары. В пятницу температура повысится, будет жарко. В субботу – повышение температуры, очень жарко, шарав.

Израиль
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