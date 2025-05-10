Бывший министр Галант: "Прежде всего нужно вернуть заложников"

Бывший министр обороны Йоав Галант заявил, что у Израиля есть возможность действовать против иранской ядерной программы.

"У нас есть совсем небольшое окно возможностей для удара по атомному потенциалу Ирана. Если мы этого не сделаем, может оказаться, что рискуем будущим Израиля", – сказал Галант на церемонии вручения ему премии фонда "Магбит".

Касаясь войны в Газе, Галант сказал, что прежде всего следует освободить заложников. "Есть две цели у этой войны, и они должны быть достигнуты в следующем порядке: сначала освобождение заложников, потом – завершение разгрома ХАМАСа и формирование властной альтернативы", – добавил он.

По словам Галанта, если порядок действий будет обратным, не останется заложников, которых можно будет вернуть домой.