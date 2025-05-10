x
10 мая 2025
|
последняя новость: 22:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 мая 2025
|
10 мая 2025
|
последняя новость: 22:57
10 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бывший министр Галант: "Прежде всего нужно вернуть заложников"

Газа
Заложники
Йоав Галант
время публикации: 10 мая 2025 г., 22:57 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 23:02
Бывший министр Галант: "Прежде всего нужно вернуть заложников"
Chaim Goldberg/FLASH90

Бывший министр обороны Йоав Галант заявил, что у Израиля есть возможность действовать против иранской ядерной программы.

"У нас есть совсем небольшое окно возможностей для удара по атомному потенциалу Ирана. Если мы этого не сделаем, может оказаться, что рискуем будущим Израиля", – сказал Галант на церемонии вручения ему премии фонда "Магбит".

Касаясь войны в Газе, Галант сказал, что прежде всего следует освободить заложников. "Есть две цели у этой войны, и они должны быть достигнуты в следующем порядке: сначала освобождение заложников, потом – завершение разгрома ХАМАСа и формирование властной альтернативы", – добавил он.

По словам Галанта, если порядок действий будет обратным, не останется заложников, которых можно будет вернуть домой.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 февраля 2025

Галант: "Нынешняя сделка – та же, что обсуждалась в июле, но по более высокой цене"