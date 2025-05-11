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Израиль

Внимание, розыск: пропала 17-летняя Рут Мадмони из Иерусалима

Полиция
Розыск
время публикации: 11 мая 2025 г., 12:19 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 12:23
Внимание, розыск: пропала 17-летняя Рут Мадмони из Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Рут Мадмони из Иерусалима. В последний раз ее видели 11 мая около кибуца Цора, недалеко от Бейт-Шемеша.

Приметы пропавшей: рост 1.65, худощавая брюнетка, карие глаза.

Описание одежды: красные брюки, черная рубашка с короткими рукавами.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-9902385.

Израиль
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