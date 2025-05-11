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Израиль

Суд разрешил активистке протеста приближаться к Саре Нетаниягу

Судебные решения
Суд
Сара Нетаниягу
время публикации: 11 мая 2025 г., 11:21 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 11:22
Суд разрешил активистке протеста приближаться к Саре Нетаниягу
Avshalom Sassoni/Flash90

Окружной суд в Тель-Авиве отменил решение мирового суда, запрещающее активистке протеста Нава Розилио приближаться к Саре Нетаниягу, жене премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Суд принял решение после того, как адвокат Хур Уриэль Низри, представляющий Нетаниягу, не представил своевременно ответ на апелляцию, а затем попросил отсрочку, и позже еще раз попросил отсрочку. Просьба была отклонена судом.

В прошлом Сара Нетаниягу утверждала, что Розилио публикует данные о ее передвижениях и местонахождении членов ее семьи.

Израиль
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