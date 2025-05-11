Отряды быстрого реагирования Самарии первыми в Израиле получили снайперские винтовки

Отряды быстрого реагирования поселений, расположенных в Самарии, впервые получили снайперские винтовки – одну на поселения. Об этом сообщает "Аруц 7", отмечая, что речь идет о винтовках "Гильбоа DMR". Прицельная дальность составляет 800 метров.

Стоимость одной винтовки составляет 28000 шекелей, а вся сделка оценивается в миллион шекелей. Сделка стала возможной благодаря пожертвованиям, собранным Ассоциацией друзей Самарии, главным образом, в США и европейских странах.

Глава местного совета Йоси Даган отметил, что Самария стала первым местным советом, где отряды самообороны получили снайперские винтовки. "С 7 октября 2023 года, а в Самарии еще раньше, мы находимся на войне", – заявил он, поблагодарив бойцов отрядов быстрого реагирования за самоотверженность.