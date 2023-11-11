36-й день войны в Израиле. Хронология событий

Суббота, 11 ноября, 36-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен около 240 израильтян и иностранных граждан, которых удерживают в секторе Газы. (На сегодняшний день ХАМАС отпустил четырех заложниц, еще одна была спасена ЦАХАЛом в ходе операции в Газе).

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Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе

В первый день войны террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники.

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Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

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Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

Число убитых на израильской стороне в ходе войны с террористами – более 1400. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана. Около 7300 человек были ранены или травмированы.

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Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

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С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – погибли десятки военнослужащих.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)

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С начала войны из сектора Газы были запущены около 10000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Сотни ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

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Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

Инструкции Управления тылом на период до 11 ноября

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ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы около 14000 объектов в секторе Газы, около 3500 – после начала наземной фазы операции. ЦАХАЛ регулярно наносит удары и по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии.

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Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более чем 11000 убитых с начала войны и десятках тысяч раненых.

По сведениям ООН, около 1,6 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома.

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С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Западные СМИ пишут, что значительную часть этой помощи забирает ХАМАС.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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Источники в ПА: израильские военные обстреляли цель к востоку от Туль-Карема.

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. Город Газа окружен, ведутся ожесточенные уличные бои, основной целью являются штабы ХАМАСа.

Последние обстрелы из Газы были зафиксированы в 16:27 10 ноября. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.