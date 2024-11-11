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Израиль

В результате обстрела Кармиэля ранены три человека, в их числе годовалая девочка

время публикации: 11 ноября 2024 г., 12:45 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 12:50
В результате обстрела Кармиэля ранены три человека, в их числе годовалая девочка
Yonatan Sindel/Flash90

В больницу "Галиль" в Нагарии доставлены трое раненых в результате ракетного обстрела района Кармиэля: женщина 27 лет в состоянии средней тяжести, мужчина примерно 35 лет и годовалая девочка, получившие легкие осколочные ранения.

Кроме того, нескольким людям была оказана помощь для выведения из состояния нервного шока, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

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