В результате обстрела Кармиэля ранены три человека, в их числе годовалая девочка

В больницу "Галиль" в Нагарии доставлены трое раненых в результате ракетного обстрела района Кармиэля: женщина 27 лет в состоянии средней тяжести, мужчина примерно 35 лет и годовалая девочка, получившие легкие осколочные ранения.

Кроме того, нескольким людям была оказана помощь для выведения из состояния нервного шока, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".