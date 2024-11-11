Тревога Кармиэле и окрестностях: выпущено около 50 ракет, зафиксированы попадания, ранена женщина
время публикации: 11 ноября 2024 г., 12:08 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 12:31
В 12:07-12:09 11 ноября в Кармиэле и многих населенных пунктах Верхней Галилеи прозвучала тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле.
ЦАХАЛ передает, что из Ливана были выпущены около 50 ракет. Некоторые из них были перехвачены, но зафиксированы и попадания.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что женщина примерно 40 лет получила осколочные ранения.