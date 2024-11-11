Тревога Кармиэле и окрестностях: выпущено около 50 ракет, зафиксированы попадания, ранена женщина

В 12:07-12:09 11 ноября в Кармиэле и многих населенных пунктах Верхней Галилеи прозвучала тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле.

ЦАХАЛ передает, что из Ливана были выпущены около 50 ракет. Некоторые из них были перехвачены, но зафиксированы и попадания.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что женщина примерно 40 лет получила осколочные ранения.