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Израиль

Тревога Кармиэле и окрестностях: выпущено около 50 ракет, зафиксированы попадания, ранена женщина

время публикации: 11 ноября 2024 г., 12:08 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 12:31
Тревога Кармиэле и окрестностях: ракетный обстрел
Gershon Elinson/Flash90

В 12:07-12:09 11 ноября в Кармиэле и многих населенных пунктах Верхней Галилеи прозвучала тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле.

ЦАХАЛ передает, что из Ливана были выпущены около 50 ракет. Некоторые из них были перехвачены, но зафиксированы и попадания.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что женщина примерно 40 лет получила осколочные ранения.

Израиль
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