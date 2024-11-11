Война в Газе в ночь на 11.11.2024: удары по целям в Нусейрате
время публикации: 11 ноября 2024 г., 06:23 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 06:28
В ночь на 11 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.
Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям в центре сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют на всей территории сектора. Но интенсивность боевых действий невысокая.
В центре сектора Газы ВВС, артиллерия и бронетехника ЦАХАЛа ночью обстреливали цели в Нусейрате, а также к северу и к западу от Нусейрата. Источники в Газе заявляли, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа в Нусейрате получили ранения не менее 15 человек, еще несколько считаются пропавшими без вести.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 11 ноября.