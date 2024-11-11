Тревога в Бейт-Шемеше и Иудее. ЦАХАЛ: перехвачена ракета, летевшая из Йемена

В 5:56-5:57 11 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Бейт-Шемеше и около Кирьят-Гата, а также в ряде населенных пунктов Иудеи, включая Хеврон и Кирьят-Арбу.

ЦАХАЛ сообщает, что причиной активизации тревоги была ракета, летевшая с востока в сторону Израиля.

По уточненным данным, за пределами воздушного пространства Израиля была перехвачена ракета, летевшая из Йемена.