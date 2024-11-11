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Израиль

ЦАХАЛ: ночью израильские ВВС перехватили четыре БПЛА, летевшие с востока

время публикации: 11 ноября 2024 г., 07:01 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 07:04
ЦАХАЛ: ночью израильские ВВС перехватили четыре БПЛА, летевшие с востока
"Исламское сопротивление в Ираке"

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 11 ноября израильские ВВС успешно перехватили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Израиля с востока.

Два из четырех БПЛА были перехвачены до вторжения в воздушное пространство Израиля.

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" ночью заявляла, что с помощью БПЛА атаковала некую "жизненно важную цель" на севере Израиля.

Израиль
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