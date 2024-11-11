ЦАХАЛ: ночью израильские ВВС перехватили четыре БПЛА, летевшие с востока
время публикации: 11 ноября 2024 г., 07:01 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 07:04
ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 11 ноября израильские ВВС успешно перехватили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Израиля с востока.
Два из четырех БПЛА были перехвачены до вторжения в воздушное пространство Израиля.
Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" ночью заявляла, что с помощью БПЛА атаковала некую "жизненно важную цель" на севере Израиля.