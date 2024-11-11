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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 11.11.2024: операция в Шхеме

время публикации: 11 ноября 2024 г., 06:28 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 06:32
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 11.11.2024: операция в Шхеме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 11 ноября действовали в Шхеме, в том числе в Балате.

Происходили столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 11 ноября.

Источники в ПА заявляют, что еврейские поселенцы ночью атаковали мечеть в Бурке, к востоку от Рамаллы.

Палестинские источники опубликовали имя "высокопоставленного чиновника" ФАТХа в Хевроне, в доме которого был произведен обыск. Это мэр города Тайсир Абу Снэйнэ.

Израиль
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