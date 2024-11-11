ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии задержали восемь подозреваемых в терроре
время публикации: 11 ноября 2024 г., 14:41 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 14:41
ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК в ночь на 11 ноября провели серию операций в Иудее и Самарии, в ходе которых были задержаны восемь подозреваемых в террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Операции проводились в Байт-Умаре, Джалазуне, Рабуде, Шхеме.
Было конфисковано оружие, включая автоматическую винтовку М-16 и пистолет, а также квадрокоптер и другая техника.
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