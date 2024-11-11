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Израиль

В районе Иерусалима тяжело ранен мужчина

время публикации: 11 ноября 2024 г., 21:42 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 21:46
В районе Иерусалима тяжело ранен мужчина
Yonatan Sindel_/Flash90

Мужчина примерно 20 лет тяжело ранен в районе Иерусалима. Он был доставлен на частной машине к машине скорой помощи "Маген Давид Адом", ждавшей его на Дерех Хеврон.

Раненый доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Полиция расследует обстоятельства, при которых был ранен мужчина. Сообщается, что раненый является жителем одного из арабских кварталов столицы.

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