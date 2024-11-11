В районе Иерусалима тяжело ранен мужчина
время публикации: 11 ноября 2024 г., 21:42 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 21:46
Мужчина примерно 20 лет тяжело ранен в районе Иерусалима. Он был доставлен на частной машине к машине скорой помощи "Маген Давид Адом", ждавшей его на Дерех Хеврон.
Раненый доставлен в больницу "Шаарей Цедек".
Полиция расследует обстоятельства, при которых был ранен мужчина. Сообщается, что раненый является жителем одного из арабских кварталов столицы.
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