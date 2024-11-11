В аэропорту Бен-Гурион во вторник пройдут масштабные учения

Полиция, Управление аэропортов и сотрудники всех служб экстренного реагирования проведут во вторник, 12 ноября, масштабные учения в международном аэропорту Бен-Гурион. Цель учений – повышение оперативной готовности и отрабатывание синхронизации и координации работы всех экстренных служб.

По сценарию учений, в аэропорту Бен-Гурион происходит чрезвычайная ситуация, требующая оперативной и слаженной работы различных спасательных служб, служб безопасности и работников аэропорта и Управления аэропортов.

Будет отрабатываться оперативная синхронизация между различными структурами, информационное взаимодействие с общественностью, а также действия полиции и служб безопасности при условии чрезвычайной ситуации.

Учения будут проводиться с 08:30 до 14:00 с участием пожарных, службы скорой помощи "Маген Давид Адом", ЦАХАЛа и Управления тылом. Возможны временные изменения в движении транспорта, будет наблюдаться увеличенное количество машин экстренных служб, будут слышны взрывы в соответствии с планом учений.

Отмечается, что учения не повлияют на расписание полетов и не будут задействовать воздушную зону аэропорта.