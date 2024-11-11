x
11 ноября 2024
|
последняя новость: 21:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 ноября 2024
|
11 ноября 2024
|
последняя новость: 21:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В аэропорту Бен-Гурион во вторник пройдут масштабные учения

время публикации: 11 ноября 2024 г., 21:14 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 21:18
В аэропорту Бен-Гурион во вторник пройдут масштабные учения
Moshe Shai/FLASH90

Полиция, Управление аэропортов и сотрудники всех служб экстренного реагирования проведут во вторник, 12 ноября, масштабные учения в международном аэропорту Бен-Гурион. Цель учений – повышение оперативной готовности и отрабатывание синхронизации и координации работы всех экстренных служб.

По сценарию учений, в аэропорту Бен-Гурион происходит чрезвычайная ситуация, требующая оперативной и слаженной работы различных спасательных служб, служб безопасности и работников аэропорта и Управления аэропортов.

Будет отрабатываться оперативная синхронизация между различными структурами, информационное взаимодействие с общественностью, а также действия полиции и служб безопасности при условии чрезвычайной ситуации.

Учения будут проводиться с 08:30 до 14:00 с участием пожарных, службы скорой помощи "Маген Давид Адом", ЦАХАЛа и Управления тылом. Возможны временные изменения в движении транспорта, будет наблюдаться увеличенное количество машин экстренных служб, будут слышны взрывы в соответствии с планом учений.

Отмечается, что учения не повлияют на расписание полетов и не будут задействовать воздушную зону аэропорта.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2024

7 ноября на севере Израиля пройдут учения сил безопасности
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 октября 2024

В Изреэльской долине пройдут учения служб спасения на случай теракта
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 октября 2024

Учения по эвакуации раненых. "Ливан – это не Газа". Репортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 октября 2024

В округе Шарон проходят учения полиции, отрабатывающей сценарии терактов