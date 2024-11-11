Предъявлено обвинение мошеннику, который с чужих счетов совершил покупки на 400 тысяч шекелей
время публикации: 11 ноября 2024 г., 15:24 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 15:39
11 ноября было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве 28-летнему жителю Рамат-Гана, который путем сложных манипуляций создавал электронные кошельки, привязанные к чужим кредитным картам, и расплачивался ими.
Обвиняемый был задержан неделю назад. В общей сложности, по данным следствия, мошенническим путем он совершил покупки на сумму около 400 тысяч шекелей.
В сообщении полиции отмечается, что за мошенником следили после получения от кредитных компаний сведений о том, что подозреваемый выдает себя за других, звонит в различные компании связи и просит о переводе номеров мобильных телефонов.