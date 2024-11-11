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Израиль

Предъявлено обвинение мошеннику, который с чужих счетов совершил покупки на 400 тысяч шекелей

время публикации: 11 ноября 2024 г., 15:24 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 15:39
Предъявлено обвинение мошеннику, который с чужих счетов совершил покупки на 400 тысяч шекелей
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

11 ноября было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве 28-летнему жителю Рамат-Гана, который путем сложных манипуляций создавал электронные кошельки, привязанные к чужим кредитным картам, и расплачивался ими.

Обвиняемый был задержан неделю назад. В общей сложности, по данным следствия, мошенническим путем он совершил покупки на сумму около 400 тысяч шекелей.

В сообщении полиции отмечается, что за мошенником следили после получения от кредитных компаний сведений о том, что подозреваемый выдает себя за других, звонит в различные компании связи и просит о переводе номеров мобильных телефонов.

Израиль
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