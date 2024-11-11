Лапид: "Кац должен быть не министром уклонистов, а министром обороны"

Лидер оппозиции Яир Лапид на заседании фракции "Еш Атид" 11 ноября заявил: "За два дня до увольнения Галант распорядился отправить 7000 повесток призыва ультраортодоксам. Я спрашиваю нового министра обороны: что происходит с этими повестками? Исраэль Кац должен быть представителем солдат – не министром уклонистов, а министром обороны. Если повестки не будут отправлены, это означает, что Кац решил быть мелким политиком, а не министром обороны. С того момента, как он назначен, Кац должен быть занят только этим (вопросами призыва). Если в его каденцию не будет использована возможность призвать ультраортодоксов, то что бы ни сделал министр обороны, он запомнится только этим".

Лапид, как и Ганц, заявил, что рано заканчивать военную операцию в Ливане. "Есть еще задачи, которые стоят перед армией, которые надо выполнить, прежде чем операция будет завершена. Операция должна продолжаться одновременно с усилиями по достижению дипломатического урегулирования", – сказал Лапид.