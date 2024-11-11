Адвокаты Нетаниягу попросили отложить начало выступления премьера в суде на 10 недель

Адвокаты премьер-министра Биньямина Нетаниягу обратились в окружной суд Иерусалима с просьбой отложить начало свидетельских показаний.

Премьер-министр должен был начать давать свидетельские показания 2 декабря.

На сей раз адвокаты просят перенести начало показаний на 10 недель, то есть на середину февраля.

Адвокаты мотивируют свою просьбу тем, что "в связи с событиями исключительной важности, такими как ликвидация Мухаммада Дэйфа и Хасана Насраллы, а также в связи с переговорами по сделке по освобождению заложников, премьер-министр не имел возможности подготовиться к даче показаний".

Напомним, что 2 декабря должен начаться этап свидетельских показаний защиты по делам 1000, 2000 и 4000, которые рассматриваются в окружном суде в Иерусалиме. Согласно юридической процедуре, первыми свидетельские показания дают обвиняемые.