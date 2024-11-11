400 дней войны, чего ждать от победы Трампа, погром в Амстердаме. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Сегодняшний выпуск посвящен анализу 400 дней войны между Израилем и ХАМАСом, а также заявлению Дональда Трампа о том, что США "будут завершать войны, а не начинать их", озвученному в его победной речи.

Как Трамп видит эту стратегию, кто может войти в его команду, и как это повлияет на его политический курс? Вопросы остаются открытыми до формирования администрации.

Также обсуждается рост антисемитских настроений в Европе, включая инциденты в Амстердаме, и как важно различать антисемитизм и межнациональные конфликты. Антисемитизм остаётся проблемой, не зависящей от конкретных событий или политики Израиля.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".