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Израиль

Сигналы тревоги на севере Израиля. ЦАХАЛом перехвачены два беспилотника

время публикации: 11 ноября 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 18:39
Угроза атаки беспилотника на севере Израиля
Ayal Margolin/Flash90

В 18:13 была активирована система раннего предупреждения в связи с угрозой атаки беспилотника в населенных пунктах на севере Израиля.

Сигнал тревоги звучал в населенных пунктах Ханита, Шломи, Мецуба, Лиман, Рош а-Никра, Бецет.

Пресс-служба Армия обороны Израиля сообщила об успешном перехвате двух беспилотных аппаратов, запущенных из Ливана.

Израиль
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