Сигналы тревоги на севере Израиля. ЦАХАЛом перехвачены два беспилотника
время публикации: 11 ноября 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 18:39
В 18:13 была активирована система раннего предупреждения в связи с угрозой атаки беспилотника в населенных пунктах на севере Израиля.
Сигнал тревоги звучал в населенных пунктах Ханита, Шломи, Мецуба, Лиман, Рош а-Никра, Бецет.
Пресс-служба Армия обороны Израиля сообщила об успешном перехвате двух беспилотных аппаратов, запущенных из Ливана.