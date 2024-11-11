Сигналы тревоги на севере Израиля. ЦАХАЛом перехвачены два беспилотника

В 18:13 была активирована система раннего предупреждения в связи с угрозой атаки беспилотника в населенных пунктах на севере Израиля.

Сигнал тревоги звучал в населенных пунктах Ханита, Шломи, Мецуба, Лиман, Рош а-Никра, Бецет.

Пресс-служба Армия обороны Израиля сообщила об успешном перехвате двух беспилотных аппаратов, запущенных из Ливана.