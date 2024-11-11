x
11 ноября 2024
|
последняя новость: 18:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 ноября 2024
|
11 ноября 2024
|
последняя новость: 18:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Офицер спецназа ЛОТАР погиб в бою на севере сектора Газы

время публикации: 11 ноября 2024 г., 18:03 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 18:25
Итамар Левин-Фридман (34 года)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации имя военнослужащего-резервиста, погибшего на севере сектора Газы.

Майор резерва Итамар Левин-Фридман, 34 года, из Эйлата, командир отряда в антитеррористическом подразделении ЛОТАР 80-й дивизии ЦАХАЛа "Эдом" погиб в понедельник, 11 ноября, в бою с террористами на севере сектора Газы.

Сообщение о гибели военнослужащего передано его семье.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 ноября 2024

402-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Ливане, Сирии и Газе, Израиль обстреляли из Йемена. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 ноября 2024

В больнице умер резервист, получивший тяжелое ранение в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 ноября 2024

В бою на севере Израиля погиб сержант Ариэль Соснов