Офицер спецназа ЛОТАР погиб в бою на севере сектора Газы
время публикации: 11 ноября 2024 г., 18:03 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 18:25
Разрешено к публикации имя военнослужащего-резервиста, погибшего на севере сектора Газы.
Майор резерва Итамар Левин-Фридман, 34 года, из Эйлата, командир отряда в антитеррористическом подразделении ЛОТАР 80-й дивизии ЦАХАЛа "Эдом" погиб в понедельник, 11 ноября, в бою с террористами на севере сектора Газы.
Сообщение о гибели военнослужащего передано его семье.
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