Офицер спецназа ЛОТАР погиб в бою на севере сектора Газы

Разрешено к публикации имя военнослужащего-резервиста, погибшего на севере сектора Газы.

Майор резерва Итамар Левин-Фридман, 34 года, из Эйлата, командир отряда в антитеррористическом подразделении ЛОТАР 80-й дивизии ЦАХАЛа "Эдом" погиб в понедельник, 11 ноября, в бою с террористами на севере сектора Газы.

Сообщение о гибели военнослужащего передано его семье.