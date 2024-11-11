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Израиль

Бывший полицейский обвинен в сексе с 13-летним и 15-летним мальчиками

время публикации: 11 ноября 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 12:04
Бывший полицейский обвинен в сексе с 13-летним и 15-летним мальчиками
Flash90

Отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) представил в мировой суд Ришон ле-Циона обвинительное заключение против бывшего сотрудника полиции по делу о сексуализированном насилии в отношении 13-летнего подростка.

По данным обвинительного заключения, сотрудник полиции познакомился в приложении Grindr с двумя несовершеннолетними, которым было 13 и 15 лет, но они утверждали, что им по 17 лет. В ходе переписки подростки прислали обвиняемому свои фотографии в обнаженном виде, он в ответ прислал им фото своего полового органа.

В продолжении переписки обвиняемый назначил всстречу, заехал за подростками к ним домой, привез в свою квартиру в Модиине, где занимался с ними сексом.

В обвинительном заключении бывшему сотруднику полиции вменяется содомия в отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста. Имя обвиняемого и любые детали, которые могут идентифицировать его жертв, запрещены к публикации.

В полицию сообщила родственница одного из подростков, которой мальчик рассказал о произошедшем. После того, как выяснилось, что подозреваемый служит в полиции, дело было передано в МАХАШ – отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими.

На допросе полицейский отрицал, что во время встречи в квартире его знакомого у него были сексуальные отношения с подростками. Следователи утверждают, что подростки не выглядят на 17 лет, однако судья не смог с ними однозначно согласиться по этому вопросу.

Следователи попросили опубликовать имя и фото подозреваемого, полагая, что это поможет другим жертвам сообщить о пережитом насилии, и они полагают, что подобных случаев было несколько. Суд не дал такого разрешения.

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