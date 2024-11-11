x
11 ноября 2024
|
последняя новость: 17:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 ноября 2024
|
11 ноября 2024
|
последняя новость: 17:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тревога в Хайфе и окрестностях: ракетный обстрел, ранен юноша

время публикации: 11 ноября 2024 г., 15:42 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 16:11
Тревога в Хайфе и окрестностях: ракетный обстрел
AP Photo/Maya Alleruzzo

В 15:42-15:43 11 ноября тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе, Крайот, Акко и в районе Нагарии. Зафиксирован ракетный обстрел.

По предварительным данным, из Ливана были выпущены около 50 ракет.

Служба "Маген Давид Адом" сообщает, что 17-летний юноша получил легкие ранения осколками стекла.

Полиция сообщает, что в результате обстрела причинен ущерб зданиям и автомобилям.

В 15:52 повторная тревога в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook