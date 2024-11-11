Тревога в Хайфе и окрестностях: ракетный обстрел, ранен юноша
время публикации: 11 ноября 2024 г., 15:42 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 16:11
В 15:42-15:43 11 ноября тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе, Крайот, Акко и в районе Нагарии. Зафиксирован ракетный обстрел.
По предварительным данным, из Ливана были выпущены около 50 ракет.
Служба "Маген Давид Адом" сообщает, что 17-летний юноша получил легкие ранения осколками стекла.
Полиция сообщает, что в результате обстрела причинен ущерб зданиям и автомобилям.
В 15:52 повторная тревога в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи.