Голан: "Страной управляет преступная группировка, если хотите мафия"

Яир Голан на заседании фракции "Демократим" 11 ноября заявил: "Преступная группировка (так он назвал правительство) возражает против урегулирования на юге под лозунгом того, что сделка и урегулирование приведут к гибели многих людей. Это делается одновременно с попытками прийти к урегулированию на севере, где "Хизбалла" до сих пор не разоружена. Это означает только одно – правительство не хочет заканчивать войну, направляемую политическими интересами".

"Страной управляет преступная группировка, если хотите мафия, – продолжил Голан. – Дела премьер-министра, подозрения в отношении его приближенных – что это, если не модели деятельности преступной группировки".

"Вчера мы видели как еще один преступник и манипулятор управляет израильской полицией", – заявил Яир Голан.

По словам Голана, на севере должны быть три условия при подписании соглашения о прекращении огня – "Хизбаллы" нет к югу от Литани, есть эффективный механизм (не UNIFIL), который будет контролировать ситуацию, нет оружия и боеприпасов к югу от реки Литани.

Голан также сказал, что одной из главных задач леволиберального лагеря на следующих выборах будет максимальное привлечение к выборам израильских арабов. "Без этого нельзя победить на выборах", – подчеркнул он.