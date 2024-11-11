Смотрич: война должна закончиться уничтожением ХАМАСа и "Хизбаллы"

Министр финансов Бецалель Смотрич, выступая 11 ноября на заседании фракции "Ционут Датит", поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он отметил, что Трамп победил "после того, как нынешняя администрация (США) отказывалась признать волеизъявление народа Израиля и не сотрудничала со мной как с министром финансов государства Израиль".

Смотрич заявил: "В Израиле есть широкий консенсус против создания террористического государства. Единственной возможностью может быть только распространение израильского суверенитета на районы поселений в Иудее и Самарии. Я отдал распоряжение поселенческому департаменту минобороны и гражданской администрации начать подготовку к распространению суверенитета. Результаты этой подготовки будут представлены новой администрации. 2025 год должен стать годом израильского суверенитета в Иудее и Самарии. Нацисты, которые атаковали нас 7 октября, должны знать, что они заплатят за это землей, которой они лишатся навсегда".

Бецалель Смотрич высказался против урегулирования с ХАМАСом и "Хизбаллой". "Война должна закончиться тем, что ХАМАС и "Хизбалла" более не будут существовать", – заявил он. И добавил: "В нынешней ситуации заключать сделку – означает капитулировать".