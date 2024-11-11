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Израиль

Закон о финансировании религиозных советов возвращается на голосование при поддержке Бен-Гвира

время публикации: 11 ноября 2024 г., 08:31 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 08:43
Закон о финансировании религиозных советов возвращается на голосование при поддержке Бен-Гвира
Yonatan Sindel/Flash90

11 ноября Кнессет проголосует в первом чтении по законопроекту о деятельности и финансировании местных религиозных советов.

Согласно законопроекту, представленного партией ШАС, министерство по делам религий имеет право переводить дополнительное финансирование на деятельность и на заполнение ставок в местных религиозных советах.

Этот законопроект планировалось утвердить ранее, однако против него возражал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. В качестве условия голосования за законопроект он выдвигал требование кооптировать его в узкий кабинет военных действий. После того, как разногласия Бен-Гвира с премьер-министром были улажены, он согласился поддержать законопроект.

В "Яадут а-Тора", в свою очередь, резко критикуют данную инициативу ШАС. "Если у них есть средства, было бы лучше, если бы они поддержали учащихся йешив, оставшихся без финансирования яслей, а не умащивали бы еще более свои системы", – заявляют в "Яадут а-Тора".

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