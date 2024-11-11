"Последний еврей Афганистана" прибыл в Израиль

65-летний Завулон Симантов (Заблон Симинтов), который на протяжении многих лет считался единственным оставшимся в Афганистане евреем, прибыл в Израиль, передает "Кан".

Три года назад Завулон Симантов покинул Афганистан после прихода к власти в стране талибов. Тогда многие СМИ сообщали, что он принял решение репатриироваться в Израиль. Однако переезд в Израиль занял немало времени: из Афганистана в сентябре 2021 года он перебрался в Турцию, и в последние годы жил в этой стране, хотя предполагалось, что он поселится в США.

Ранее СМИ сообщали, что настоящая причина, по которой Симантов отказывался покидать Афганистан – нежелание давать развод его репатриировавшейся в Израиль жене. В итоге Завулон согласился подписать гет.

Симантов до осени 2021 года управлял последней синагогой Кабула и продолжал соблюдать еврейские традиции.