СМИ: во время службы в армии Элазар Штерн отказывался проверять жалобы на сексуальные домогательства

Вечером 10 октября в эфире программы "Рамзор" телеканала "Решет" было опубликовано свидетельство женщины, служившей под командованием нынешнего министра разведки и кандидата на должность главы Еврейского агентства ("Сохнут") Элазара Штерна.

По утверждению женщины, Штерн отказался рассматривать поданную ею жалобу на сексуальные домогательства со стороны одного из прапорщиков на военной базе. Более того, как утверждала потерпевшая, Штерн требовал от нее забыть о том, что произошло.

Речь идет об офицерской школе (БААД-1), которой Штерн командовал с 1995 по 1997 год. По свидетельству женщины, она подала жалобу на сексуальные домогательства со стороны одного из прапорщиков. "Меня пригласили на встречу, где присутствовали Элазар Штерн, мой непосредственный командир и тот прапорщик. Штерн сказал мне: "Если ты кому-нибудь расскажешь о том, что происходило в этой комнате, если ты запомнишь, что происходило в этой комнате, или то, что сделал этот прапорщик, твои дни в армии будут чернее ночи. Офицером ты точно не будешь".

Это свидетельство было опубликовано на фоне скандала, разгоревшегося после интервью, которое Элазар Штерн дал радиостанции 103FM. В этом интервью он заявил, что будучи главой кадрового отдела ЦАХАЛа (АКА), уничтожал анонимные письма, в которых содержались жалобы на сексуальные домогательства. "В современном обществе человек, обладающий той или иной информацией, должен иметь смелость заявить об этом открыто, не прячась за анонимностью. Нельзя давать легитимацию культуре анонимных заявлений", – сказал Штерн в интервью.

Штерн сказал это на фоне публикации анонимного письма по поводу Р., кандидата на должность главы Общей службы безопасности (ШАБАК). Как сообщалось ранее, комиссия по назначению высокопоставленных чиновников утвердила назначение Р. на эту должность, несмотря на обвинения в "недостойном поведении", содержавшиеся в анонимном письме, поступившем в распоряжение комиссии.

"Большие организации имеют достаточно средств для того, чтобы дискретно проверять жалобы, поступающие открыто, за которыми стоят реальные люди, а не анонимные отправители", – добавил Штерн.

Эти высказывания Элазара Штерна вызвали немало критики. На этой неделе Штерн, как и остальные кандидаты на должность главы "Сохнута", должен встретиться с представителями попечительского совета организации, которым предстоит выбрать преемника Ицхака Герцога. Ранее Штерн считался ведущим кандидатом, однако сейчас его шансы заметно снизились.

В окружении Штерна заявили следующее: "Все жалобы на сексуальные домогательства, поступавшие в распоряжение Элазара Штерна, во всех его должностях в армии, тщательно проверялись. Министр Штерн всегда вел борьбу за искоренение явления сексуальных домогательств и оказывал поддержку тем, кто подавал жалобы. Министр Штерн не помнит высказываний, якобы сделанных им в упомянутом случае".